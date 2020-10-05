حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر: الرطوبة تسجل 80% على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري، بينما تكون معتدلة علي الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

أمطار رعدية

بينما حالة الطقس علي جنوب سيناء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

شديد الحرارة

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن شمال البلاد حتي شمال الصعيد متأثرة بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 22، والمحسوسة 35 للعظمى، و 23 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 23 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 29 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 29 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 22، والمحسوسة 34 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20، والمحسوسة 35 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 27 صغري.

وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 24 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 25 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 24 صغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 82 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 14 للصغري.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العاصفة الغبارية أو الرملية

وتعد العاصفة الغبارية أو الرملية مجموعة من جزيئات الغبار أو الرمل المرفوعة بشدة إلى ارتفاعات عالية بفعل رياح قوية ومضطربة.

تحدث العواصف الغبارية أو العواصف الرملية بوجه عام في المناطق التي تغطي فيها الأرض أتربة أو رمال فضفاضة، وفي بعض الأحيان وبعد أن تكون قد قطعت مسافات كبيرة، يمكن رصدها في المناطق التي لا يغطيها الغبار أو الرمال.

وقد يكون للجزء الأمامي من العاصفة الغبارية أو العاصفة الرملية مظهر جدار عريض ومرتفع يتقدم بسرعة كبيرة، وغالباً ما تصاحب جدران من الغبار أو الرمل مزناً ركامياً قد يكون مخفياً بجزيئات من الغبار أو الرمل.

كما تحدث تلك العواصف أيضاً دون أي سحب على طول الحافة الأمامية للهواء البارد المتقدم.