حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر.. مائل للحرارة وشبورة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك تكوُّن للشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 31، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة والطقس

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و22 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 21 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.25 إلى 2.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.