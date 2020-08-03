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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر: حار والقاهرة تسجل 36 درجة

معتدل ليلًا
دعاء محمود 12:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 12:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تشير خرائط الطقس إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس علي جنوب سيناء

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

أمطار خفيفة علي الجنوب

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة من أقصي جنوب الصعيد.

طقس حار22
شديد الحرارة

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 41 والصغرى 24 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و28 للصغري.

حالة الطقس 2
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و32 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

أغسطس الرطب

أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن شهر أغسطس يعتبر أعلي شهور السنة رطوبة ولنفس السبب لا يسمح بارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وعادة ما تسبب هذه الرطوبة شعور خانق طيلة الوقت حتي في فترات المساء، موضحين أن السبب وراء ذلك هو الرياح التجارية في المحيط الهندي والتي تهب بزاوية مختلفة علي شرق إفريقيا ومع مرور الأيام يبدأ التيار الشرقي الرطب في التدفق أكثر فأكثر.

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بقلم دعاء محمود

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