حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق منها.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 20.

ارتفاع درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 37 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرن

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ونوهت الأرصاد، بأن حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة، شديدة الحرارة علي معظم أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 40 درجة.

كما تصل درجات الحرارة علي جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح علي مناطق متفرقة.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.