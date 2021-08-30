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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 35 درجة عظمى

اضطراب بالبحر الأحمر
دعاء محمود 12:35 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 12:35 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل                

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25.

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أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

اعصار أيدا

عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعي أيدا ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فيه اعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا.

ورافق العاصفة أيدا رياح عاتية والتى بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة) لتصبح خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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وهبطت بعد ساعات إلى عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى تبلغ 95 ميلاً في الساعة (155 كم / ساعة) أثناء زحفها إلى الداخل، وعينها حوالي 45 ميلا (70 كيلومترا) .

كما غمر ارتفاع المحيط الجزر المجاورة حتي وصل إلي اليابسة وأصبحت أجزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر.

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بقلم دعاء محمود

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