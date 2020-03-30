حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري ستشهد طقسا معتدلا نهارًا مائل البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أمطار خفيفة علي السواحل

وأضافت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة

وتابعت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة علي المناطق المكشوفة.

ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

شديد الحرارة في جنوب الصعيد

وتشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب في الملاحة البحرية

أما حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 20 والعظمي 27، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمي 22، وشرم الشيخ الصغري 20 والعظمي 28 والغردقة الصغري 19 والعظمي 29.