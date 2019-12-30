حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر.. أمطار شمالا وصقيع وسط سيناء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تكون حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء مائلة للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئة علي جنوب الصعيد نهاراً، شديدة البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

حالة الطقس تشهد نشاطا للرياح

وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط الرياح وأغلبها غربية إلي شمالية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلي مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

الأرصاد الجوية تؤكد أن حالة البحر الأحمر معتدلة

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة