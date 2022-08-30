حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في مصر.. شبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 34، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.