حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في مصر تشهد أمطارا

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 33 درجة، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، 19 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تعد هي الأسباب الجذرية لنشوب الحرائق في الغابات وهم، الأكسجين، الحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرهم، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.

بينما تعد الحرارة العامل الأساسي الذي يربط بين الأكسجين والوقود ويمكن القول أنه بالحرارة يكتمل مثلث النار.