حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في مصر.. بارد ليلا ونشاط للرياح

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

ويشهد خليج السويس والبحر الأحمر، اضطراب في الملاحة مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى. درجات الحرارة والطقس

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة غربا وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

غبار الماس

غبار الماس هو هطول يسقط من سماء صافية على شكل بلورات جليدية صغيرة جداً، وتكون صغيرة غالباً لدرجة أنها تبدو معلقة في الهواء.

ويمكن رصد غبار الماس في المناطق القطبية وجبال الألب والتجوفات القارية، خاصة فى الجو الصافي والهادئ والبارد.

ويتشكل هذا الغبار في درجات حرارة أقل عادة من -10 درجات مئوية في كتلة هوائية سريعة التبرد.

ويتكون غبار الماس عادة من بلورات متطورة بأقطار معتادة تبلغ حوالي 100 ميكرومتر.