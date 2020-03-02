حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-3-2020 في مصر

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ستكون دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

حالة الطقس شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء

وقالت الهيئة، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، بينما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وعن حالة الرياح معتدلة.

حار علي جنوب الصعيد

وأضافت أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

ويشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشبورة صباحا علي بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2متر، والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23، أما شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26، والغردقة الصغرى 15 والعظمى 26.