حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر.. العظمى 26 درجة على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة والوجه البحري معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ) والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

وتشهد السواحل الشمالية حالة طقس معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

حالة الطقس

الطقس في سانت كاترين

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلاً، والرياح نشطة، حيث تتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 21 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

اعتدال في البحرين الأحمر والمتوسط

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.