حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر: القاهرة تسجل 35 درجة عظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

مائلة للحرارة على السواحل

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

حالة الطقس علي سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

رياح مثيرة للرمال

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأفاد خبراء الأرصاد، بأن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و 27 للصغرى.

وعلي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23، والمحسوسة 41 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.