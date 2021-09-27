حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر.. شبورة وأمطار

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصي السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغري 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26 درجة. درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 33 والصغري 22.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغري.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والأتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.