حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر: حار واضطراب في الملاحة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أمطار خفيفة رعدية في نشرة حالة الطقس

وأضاف خبراء الهيئة أن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس علي شمال وجنوب البلاد

أما عن حالة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 . ارتفاع درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38 والصغرى 22 .

أسوان تسجل 45 درجة عظمي

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 44 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى.

أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وكان لدكتور محمود شهيد ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، نفي ما تردد عن حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة، ومختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة حتى عيد الأضحى.

واكد أن الأجواء مستقرة، وتشهد ارتفاعا طفيفا معتادا في درجات الحرارة.