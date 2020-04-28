حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-4-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري، اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

معتدل علي الوجه البحري

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الوجه البحري ، معتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أمطار خفيفة علي السواحل

فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

رياح نشطة علي خليج السويس واضطراب الملاحة البحرية

أما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

حار علي شمال الصعيد شديد الحرارة في الجنوب

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 أما شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31.