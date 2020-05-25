حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26-5-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السواحل الشمالية لطيفة نهارا مائلة للبرودة ليلا

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فحالة الطقس مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا.

بينما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج مابين 1.5متر إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 35، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 30.