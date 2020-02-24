حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة.

حالة الطقس تشهد استمرار سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء

وأضافت أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وتابعت الهيئة أن الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً والرياح معتدلة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة ورعدية علي مناطق متفرقة تمتد إلي سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

مائل للدفء في شمال الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.