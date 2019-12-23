حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر.. أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء، معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحياناً علي السواحل الشمالية.

وتنشط حركة الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جداً.

وسيترواح ارتفاع الموج من 3 إلي 4 أمتار والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

كما يشهد البحر الأحمر حالة خفيفة معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.