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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في مصر.. بارد ليلًا

اعتدال في البحرين
دعاء محمود 1:36 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 1:36 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تكون شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 23، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22، والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و 15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 11 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 23، والصغرى 14

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

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بقلم دعاء محمود

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