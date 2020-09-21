حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر: مائلة للحرارة وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

حالة الطقس علي السواحل

فيما تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

رياح نشطة علي شمال وجنوب البلاد

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي الشمال كما تنشط علي غرب الجنوب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 32 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 27 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 23، والمحسوسة 33 عظمى و 25 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

اعتدال في البحرين المتوسط والأحمر

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.