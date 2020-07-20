حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر: نشاط للرياح وانخفاض في الرؤية

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، طقسًا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

شبورة مائية في الصباح

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، علي السواحل الشمالية ووسط سيناء، ومحافظات الدلتا والقاهرة، بسبب تكون الشبورة المائية والتي سرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس. الشبورة

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وتابعت الهيئة أن الرياح الشمالية الغربية تنشط علي مصر الوسطي وسيناء، حيث تؤدي إلي تقليل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة وقت الظهيرة. نشاط للرياح علي مصر الوسطي وسيناء

حالة الطقس علي شمال وجنوب البلاد

أما طقس شمال الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة. خريطة سرعة الرياح

اضطراب في البحر الأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 3 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 . درجات الحرارة

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.