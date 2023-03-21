حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في مصر.. بارد ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 23 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 25 للعظمى، و 13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 10.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.