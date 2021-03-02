حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة والإسكندرية

شهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة حيث تنخفض درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد والعريش) على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة نشطة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية والمنوفية). حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 17 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 23 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط مضطربة غربا وارتفاع الموج يتراوح من 2.75 إلى 3.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.