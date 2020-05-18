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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-5-2020 في مصر

شديد الحرارة
دعاء محمود 1:19 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20 1:19 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية حار نهارًا لطيف ليلًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تشهد مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة من اليوم.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الشمال والجنوب.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع يتراوح من متر إلي 1.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 29 والعظمى 42، والإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 28، والعظمى 37، والغردقة الصغرى 27 والعظمى 38، بينما دمنهور الصغرى 25، والعظمى 37.

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بقلم دعاء محمود

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