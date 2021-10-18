لايف

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر.. معتدلة نهارًا وشبورة

اضطراب بالبحر الأحمر لتصل الأمواج إلى 3 أمتار
دعاء محمود 12:06 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 12:06 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-10-2021 فى مصر
درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 18.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 22 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 21.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

اقرأ أيضا  الإضرابات تجتاج الولايات المتحدة للمطالبة بزيادة الأجور

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 34 درجة

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

المال - خاص 1:13 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

الجزائر ترفع حظر «كورونا» الليلي في 23 ولاية

أيمن عزام 8:38 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

السيسي يتفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة المطورة بمصانع القوات المسلحة (صور)

أحمد إسماعيل 8:35 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

الإضرابات تجتاج الولايات المتحدة للمطالبة بزيادة الأجور

أيمن عزام 8:06 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

وزيرة الصحة تشهد افتتاح المركز الطبي المصري AFRI Egypt بدولة أوغندا (صور)

المرسي عزت 8:02 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-10-2021 فى مصر

عصام عميرة 6:32 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21