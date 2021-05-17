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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر.. رياح واضطراب بالبحر الأحمر

حار نهارًا
دعاء محمود 12:00 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 12:00 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية والوجه البحري.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق منها.

حركة الرياح

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18.

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أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 21 درجة.

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نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

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وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.

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بقلم دعاء محمود

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