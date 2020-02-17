حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، الرياح معتدلة، وسقوط للأمطار الخفيفة إلي المتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

حالة الطقس تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل

وأضاف الخبراء، أن الطقس علي الوجه البحري مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فستكون حالة الطقس مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

طقس دافئ علي جنوب سيناء والبحر الأحمر

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

بينما يشهد طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

وعن حالة البحر المتوسط معتدلو وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وهذا ينطبق مع حالة البحر الأحمر فطقسه معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.