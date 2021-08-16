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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في مصر.. حار والقاهرة تسجل 35 درجة

معتدل ليلا
دعاء محمود 12:16 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 12:16 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل                

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا على الطرق، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك مزيد من الارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة في الظل.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

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أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

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أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

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بقلم دعاء محمود

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