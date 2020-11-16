حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في مصر: شبورة صباحا وأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة والوجه البحري لطيفة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من الوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة علي بعض المناطق (الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح).

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلي شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.