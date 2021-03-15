حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 14 درجة صغرى

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء دافئة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، تصاحبها شبورة مائية صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، شبورة مائية صباحا على شمال ووسط سيناء.

الطقس في الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 14 للصغري. درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ظاهرتي الرمال والتراب

هناك فرق بين ظاهرة الرمال وظاهرة التراب ففي الأخيرة لا يتعدي قطر ذرة الغبار عن 0.1 ملليمترا.

ويكون مثل هذا الغبار تحت رحمة الرياح دائما حتى المعتدلة منها فيثور ويعلو في الجو عندما تصل سرعة الريح 15 كم في الساعة.

ولثوران الرمال والغبار في مصر عدة أسباب منها، اقتراب الانخفاضات الجوية النشطة العميقة، مرور الجبهات الباردة في مؤخرة الانخفاضات وهبوب رياح شمالية شرقية.