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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة والإسكندرية

رياح مثيرة للأتربة على أغلب الأنحاء
دعاء محمود 12:16 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 12:16 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

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الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد علي (العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين)، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبني سويف، مع تكون صقيع على المزوروعات ليلا.

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وتتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 14 والصغرى 07 وفي الإسكندرية العظمى 13 والصغرى 08.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 11، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11 درجة للصغري.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 13 والصغرى 08، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 15 والصغرى 06 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى و 08 للصغرى، وعلي محافظة قنا 21 درجة للعظمى و 07 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 22 للعظمي و 07  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

5.5 متر ارتفاع الموج بالبحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج مابين 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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