حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في مصر.. مائل للبرودة في آخر الليل

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن هناك تكونا للشبورة المائية الكثيفة من الساعة 5 إلى 7 ص في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة والوجه البحري من 10 مساءا وحتى صباح الأربعاء.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة الحرارة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 26، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 19.

أما شرم الشيخ فالعظمى 27، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 25، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء ، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، و 16 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 17. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة جوية ممطرة مرتقبة

تتأثر السواحل الغربية بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة علي كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية.

ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولي ليوم الأربعاء تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.