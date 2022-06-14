حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 33 درجة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 29، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن.

وأكدت الأرصاد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.

إذ يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.