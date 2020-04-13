حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-4-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس البلاد اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل

وقالت إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، مع سقوط للامطار الخفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة نشطة مثيرة للاتربة علي مناطق متفرقة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة.

اضطراب في البحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28.