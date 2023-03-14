حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في مصر.. أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشرقية والغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 12 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و 14 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 14.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 20 للعظمى، و11 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 17 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

تقليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.