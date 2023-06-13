حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في مصر.. أمطار رعدية ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي لتدهور في الرؤية على الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 36 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 20 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 33 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 44 للعظمى، و24 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 44، والصغرى 27.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، 20 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

نصائح الي قائدي المركبات

تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ في تهدئة السرعة.

انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتي تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب وافعل هذا سريعا وأخرج من الطريق السريع ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.

