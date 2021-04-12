حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في مصر.. مائلة للبرودة ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أولى أيام شهر رمضان الكريم، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 17 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 15 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 16 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 28 والصغري 14 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

طقس رمضان

ونوهت الأرصاد، بأنه من المقرر ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من 30 درجة وتتجاوزها خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ علي شمال وجنوب الصعيد نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتبقي الرياح خفيفة إلى معتدلة علي كافة الأنحاء تنشط فقط علي جنوب سيناء خلال الفترة المذكورة، كما ينصح خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.