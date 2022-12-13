حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في مصر.. مائل للبرودة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 23، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 23، والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 27 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 25، والصغري 09.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 23 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.