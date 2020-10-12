حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر : انخفاض درجات الحرارة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي القاهرة.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون معتدلة علي السواحل الشرقية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وتابعت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، مع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي وسط سيناء.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد، حار نهارًا، لطيف ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة. حر

وتتأثر شمال البلاد حتي شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

وعن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 78% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الرشَاش وقوس رشَاش البحر

الرشَاش عبارة عن تجمع قطيرات ماء مزقتها الرياح من سطح جسم مائي متسع الرقعة، وعادة من قمم الأمواج، وحملتها إلى مسافات قصيرة في الهواء.

وفي الصورة المرفقة، فإن الجسم المائي متسع الرقعة هو المحيط الهادئ والرياح تدفع الرشَاش من قمم الأمواج الممزقة في باسيفيكا على ساحل كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.