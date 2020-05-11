حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة علي بعض المناطق والرياح معتدلة.

بينما تشهد بعض المناطق من جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 35 والإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 35، والغردقة الصغري 21 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 29.