لايف

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة

حار نهارا
دعاء محمود 12:30 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 12:30 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد من 2ص وحتى 2 ظ.

الطقس على السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

وتشهد مناطق متفرقة من شمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 36، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

اقرأ أيضا  بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.. «تعليم القليوبية» توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و 24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة نهارًا والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان

امتد منخفض السودان شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع.

وامتد شمالا ليصل إلي جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-10-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:41 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان إلى 14 نوفمبر

المال - خاص 9:12 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

منظمة الصحة توصي بضرورة تلقيح 40٪ من سكان العالم بحلول نهاية العام الجاري

المرسي عزت 9:02 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

بسبب خلافات أسرية.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع شقيقها في الجيزة

أماني عوض 6:46 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

اعترافات متهم قتل سيدة أعمال بالقاهرة: «سبتني فدفنتها بحديقة فيلتها بالعلمين» (تفاصيل)

أماني عوض 6:40 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

وزير الري : مصر لن تسمح بحدوث أي أزمات مياه

المال - خاص 6:07 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21