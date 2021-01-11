حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-1-2021 فى مصر.. مائلة للحرارة وشبورة كثيفة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية مائلة نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الغربية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

الطقس فى سيناء

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، مع تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 13. درجات الحرارة اليوم

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

اعتدال فى البحر المتوسط

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر.