حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر: شبورة صباحًا وأمطار على بعض المناطق

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وتشير خرائط الطقس إلي أن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس علي جنوب سيناء والسواحل

وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشرقية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية بنسبة 20%، شديد الحرارة نهارًا علي جنوب سيناء، معتدل ليلًا.

أمطار خفيفة إلي متوسط علي حلايب وشلاتين

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي منطقة حلايب وشلاتين.

كما تتكاثر السحب العالية علي مصر الوسطي ولا يوجد لها أي تاثير بسبب وجود منخفض علوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل علي اعتدال الطقس خلال الأيام القادمة.

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 24 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة علي أنحاء الجمهورية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و32 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.