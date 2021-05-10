حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 33 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

وتشهد مناطق من جنوب الصعيد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 21 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أفادت بأن درجات الحرارة تبدأ خلال الفترة القادمة في الانخفاض التدريجي بحيث يكون الطقس خلال ساعات النهار حار ولطيف ليلا.

كما تقترب درجات الحرارة الصغري من 20 درجة، وتنشط الرياح لتزيد من الاحساس بالانخفاض في حرارة الطقس.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.