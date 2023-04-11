حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر.. أمطار على القاهرة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الغربية، وخفيفة على الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد إن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 24 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و18 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 28 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغرى 16.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.