حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في مصر.. شديدة الحرارة ورياح نشطة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا على الطرق، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 27 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.ض

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.