حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في مصر

يتوقع خبراء أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، شبورة صباحا على القاهرة الكبرى، فيما يكون طقس الوجه البحرى مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحاً ورياح معتدلة.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلاً علي أغلب الأنحاء

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

بينما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، شبورة صباحا.

مائل للحرارة علي شمال الصعيد

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، الرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة

بينما حالة الطقس بالنسبة للبحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وسط ارتفاع الموج لكلاً منهما يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23 والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27 والغردقة الصغرى 15 والعظمى 26.