حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مصر: حار في القاهرة وأمطار على سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل الشمالية وسيناء

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد

وأضافت الهيئة أن طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة (30٪؜) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل إلي حد السيول.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 75 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 14 للصغري.

اعتدال في البحرين الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

علاقة المرتفع الجوي بالاستقرار في حالة الطقس

وعن مدي علاقة المرتفع الجوى بالاستقرار في الأحوال الجوية، أوضح الخبراء أنه دائما ما يرتبط المرتفع الجوى بحالة الاستقرار لأنه لا يصاحبه أمطار أو سحب ركامية.

وأضاف الخبراء أنه بالرغم من ذلك فأن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة مثل، الشبورة المائية التى تصل إلي حد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل 100%، والهدوء النسبى للرياح وهذا يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.