حالة الطقس اليوم الاثنين 9-5-2022 في مصر.. حار وأتربة عالقة نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 18.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 39، والصغرى 22.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.